Vanaf volgend seizoen geen GP meer in deze stad? Financiële problemen bij organisatie

De kans bestaat dat vanaf komend seizoen de Formule 1-en MotoGP-races van Spanje niet meer in Barcelona zullen plaatsvinden. De organisatie kampt namelijk met financiële problemen.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya kent heel wat financiële problemen en dus bestaat de kans dat er de komende jaren geen Formule 1-en MotoGP-races meer zullen plaatsvinden. Vorig jaar leek het al moeilijk te worden, maar toen kwam er toch uit de bus dat er dit jaar nog gereden ging worden op het circuit.

Nu ziet het er toch niet goed uit voor het circuit. Zo heeft Vicenç Aguilera, de man die de leiding had over het circuit, volgens Het Nieuwsblad ontslag genomen. Het contract van de F1 loopt op het einde van het jaar af en van de MotoGP loopt het af in 2021.