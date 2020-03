Stoffel Vandoorne valt uit de top vijf na ontgoochelende race in Marrakesh

Stoffel Vandoorne was uitstekend aan het seizoen begonnen in de Formule E. Momenteel is het echter allemaal wat minder. In Mexico speelde Vandoorne door een fout zijn leidersplaats kwijt. In de ePrix van Marrakesh in Marokko geraakte de Mercedes-rijder niet voorin.

In de kwalificaties geraakte Vandoorne al niet verder dan de achterste gelederen. Felix da Costa deed het stukken beter en reed naar de pole. De Portugees kon zijn gunstige startpositie ook verzilveren met een overwinning in de race. DUBBELSLAG VOOR DA COSTA Günther en regerend titelhouder Vernge eindigden respectievelijk als tweede en derde. De overwinning legt Da Costa geen windeieren. De rijder van DS Tcheetah voert nu ook het algemeen klassement aan. Vandoorne is in de stand niet meer in de top vijf te bespeuren. Hij zakt naar de zesde plaats. De andere Belg in de Formule E, Jérôme d'Ambrosio, is nog veel verder te vinden. Voor hem zat er in Marrakesh niet meer in dan de dertiende plaats. Vandoorne finishte als vijftiende.