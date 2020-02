🎥 Vettel klokt snelste tijd, slippertjes troef op voorlaatste dag

Op het Circuit de Catalunya in Barcelona stond de voorlaatste dag van de wintertesten op het programma, die vooral gekenmerkt werd door de vele slippertjes.

Zowel Max Verstappen,Sebastian Vettel en Valtteri Bottas deelden in de malaise, nota bene in dezelfde bocht. De weersomstandigheden waren dan ook niet van de poes in Barcelona.

Vettel liet de snelste tijd noteren in zijn Ferrari-bolide (1'16"841), daarenboven maakte hij ook het meeste rondjes. Lance Stroll (Racing Point) en Nicholas Latifi (Williams) vervolledigden het podium.

Op 15 maart begint het nieuwe F1-seizoen in Melbourne.