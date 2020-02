📷 F1-piloot brengt met mooi gebaar ode aan overleden basketlegende Kobe Bryant

De voorbije week stond er een F1-test op het programma in Barcelona. Daniel Ricciardo reed zich daar (letterlijk) in de kijker, want hij maakte gebruik van een opvallende paarse helm. Daarmee bracht hij een ode aan de overleden basketlegende Kobe Bryant.

Volgens Het Nieuwsblad maakte Daniel Ricciardo tijdens de wintertesten in Barcelona gebruik van een opvallende paarse helm. Hij wilde een ode brengen aan de overleden basketlegende Kobe Bryant. De Amerikaan kwam om het leven bij een helikoptercrash. Ricciardo was een fan van hem. "Ik heb hem nooit live zien spelen, maar ik wilde hem wel ooit eens zien spelen. Ik was een grote fan van hem. Hij heeft het spel veranderd en ik wil net zoals hem de top van mijn sport bereiken", aldus de F1-piloot. Daniel Ricciardo brengt met zijn paarse helm een fraai eerbetoon aan Kobe Bryant. #F1 #F1testing pic.twitter.com/IOvTaDzCMb — De Boordradio (@boordradio) February 19, 2020