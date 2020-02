Testdag 1 in Barcelona: Verstappen het langst op de baan, Hamilton vindt meteen zijn snelheid terug

Voordien mocht er al eens een rondje gedraaid worden, maar woensdag was het de eerste officiële testdag op het circuit van Barcelona. De meesten zullen daar wel een goed gevoel aan hebben overgehouden, zeker Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Om verscheidene redenen weliswaar. Deze testdagen dienen toch vooral om de betrouwbaarheid van de wagen te ontdekken en om dus zoveel mogelijk ronden af te leggen. De meeste teams geraakten aan meer dan 100 ronden en mogen daar dus wel tevreden mee zijn.

Max Verstappen spande wat dat betreft wel de kroon. De Nederlander legde in zijn eentje liefst 168 ronden af. Veel meer dan eender welke andere racer die in Barcelona in zijn bolide stapte. Leclerc kwam met 132 ronden het dichtst in de buurt.

MERCEDES METEEN HET SNELST

De Monegask zette wel niet één van de tien snelste tijden neer. Nog even verstoppertje spelen, denken ze wellicht bij Ferrari. Bij Mercedes doen ze daar helemaal niet aan mee. Hamilton knalde naar 01:16.976. De tweede snelste tijd was voor zijn teamgenoot Bottas. Sergio Perez was in zijn Racing Point een aangename verrassing op de derde plaats.