F1-seizoen komt opnieuw een stap dichterbij: ploegen beginnen vandaag aan wintertests in Barcelona

De fans van de Formule 1 kunnen hun hart ophalen, want het nieuwe F1-seizoen staat voor de deur. De F1-ploegen zullen vandaag beginnen aan de wintertests. De locatie is in Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Het is tijd voor de ploegen om hun nieuwe F1-bolides uit te testen. Ze zullen het deze week doen op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Daar gaan de wintertests van start. De tests zijn wel met twee dagen ingekort.



Volgens Het Nieuwsblad doen ze dat om kosten te besparen, maar ook om ervoor te zorgen dat de ploegen meer op de baan komen tijdens de eerste oefensessies omdat ze dan waarschijnlijk nog nieuwe dingen moeten uittesten waar ze nog geen tijd voor hebben gehad.