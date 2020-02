Enorme druk op Red Bull: Verstappen kan zomaar weg als de motor niet voldoet

Bij Red Bull hopen ze dat Max Verstappen één van de volgende jaren het team een wereldtitel bezorgt. De Nederlander tekende ook een nieuw langdurig contract tot 2023. Al hoeft dat niet noodzakelijk te betekenen dat hij ook tot dan voor Red Bull gaat racen.

Het was Mercedes-topman Toto Wolff die naar buiten bracht dat Verstappen een vertrekclausule in zijn contract had laten opnemen. "Die bestaat", bevestigt Helmut Marko van Red Bull aan Bild. "Maar zolang we over een competitieve motor beschikken, moet hij voor ons racen."

2 TIENDEN

Het komt er dus op neer dat Verstappen weg kan als de motor niet het verhoopte rendement haalt. "Onze motor mag maximaal 2 tienden van een seconde trager zijn dan die van de koploper." Het boezemt niet meteen schrik in. "Wij zien onszelf als de grootste uitdager van Mercedes, meer dan Ferrari. De Mercedes-motor blijft de meest constante."

Tijdens één van de testdagen in Barcelona was Verstappen... vier tienden van een seconde trager dan Mercedes. De tijden op zulke testdagen zijn natuurlijk geen grote waardemeters.