🎥 Slachtoffer van griezelige horrorcrash in Daytona 500 is weer bij bewustzijn

Nadien kwam NASCAR met een mededeling dat zijn toestand ernstig was, maar dat Newman niet in levensgevaar verkeerde. Inmiddels is de racer ook opnieuw bij bewustzijn en heeft hij met de artsen en met zijn familie kunnen spreken.

Dat laat de organisatie van de Daytona weten. Goed nieuws dus, al moet Newman wel nog een tijd in het ziekenhuis blijven onder toezicht van de dokters. Zijn familie bedankt iedereen alvast voor de vele hartverwarmende berichten die ze mochten ontvangen.

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.



