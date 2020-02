🎥 Daytona 500: het 'command' van President Trump, winst voor Hamlin en horrorcrash die gelukkig geen leven eist

Het begon allemaal met Donald Trump en First Lady Melania Trump die naar het circuit afzakten en door fans en racers enthousiast onthaald werden. De president mocht als Grand Marshal het welbekende 'command' geven: "Heren, start jullie motoren." 'The Beast', de wagen van de Amerikaanse president, reed ook enkele ronden voor de racewagens uit.

Nadien ontspon zich een nagelbijtende race. Newman nam de kop over in de laatste ronde en leek op weg naar de overwinning, maar crashte zwaar met de finish in zicht. De crash van Newman kreeg logischerwijs alle aandacht. NASCAR heeft al laten weten dat zijn verwondingen ernstig zijn, maar hij buiten levensgevaar is.

Scary finish at #DAYTONA500 when leader Ryan Newman flipped right before the finish. Denny Hamlin wins but all thoughts on Newman right now. pic.twitter.com/Fltj5w5d2g