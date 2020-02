Thierry Neuville moet leiding in WK-stand delen na rally van Zweden

Het is het weekend van de Belgen die hun leidersplaats dreigen kwijt te spelen in de autosport. Stoffel Vandoorne is de leiding effectief kwijt in de Formule E. In het WK rally moet Thierry Neuville de leiding delen met een andere coureur.

Zelf geraakte Neuville immers niet verder dan de zesde plaats. Bij het ingaan van de slotdag had hij nog wel een plek in de top vijf in het vizier, maar het lukte niet meer om een positie winst te boeken. Daardoor komt Elfyn Evans op gelijke hoogte van hem in de WK-stand. De Brit is immers de winnaar van de rally van Zweden. Zijn overwinning is op de laatste dag niet meer in gevaar gekomen. De tweede plaats is voor Ott Tänak. Sebastien Ogier speelde wel nog zijn derde plaats kwijt aan Kalle Rovanperä.