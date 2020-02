Thierry Neuville blijft voorlopig hangen achter top vijf in Zweden, Brit op weg naar zege

Lange tijd zag het ernaar uit dat de Rally van Zweden geannuleerd zou moeten worden wegens een gebrek aan sneeuw. Zover is het uiteindelijk niet gekomen. Of dat goed nieuws is voor Thierry Neuville, is nog maar de vraag. Neuville geraakt voorlopig niet verder dan de zesde plek.

Het is ook weinig waarschijnlijk dat Neuville op de slotdag nog veel gaat opschuiven. Hij kan misschien wel nog vijfde worden, want de achterstand op de Fin Esapekka Lappi bedraagt slechts 4,5 seconden. Meer dan een plaats in de subtop lijkt er weliswaar niet in te zitten. Elfyn Evans van Toyota Yaris ligt op schema om voor de tweede keer in zijn loopbaan een WRC-rally te winnen. De Brit heeft een comfortabele voorsprong op regerend wereldkampioen Ott Tänak. Die hoeft zich op zijn beurt wellicht nog weinig zorgen te maken over Sébastien Ogier, de nummer drie in de race.