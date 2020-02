Drama voor Vandoorne: leidersplaats gaat verloren in slotronde in Mexico City

Enkele dagen nadat hij te horen kreeg dat hij reserverijder gaat worden in de F1, is er minder goed nieuws voor Stoffel Vandoorne. Hij is zijn leidersplaats in de Formule E kwijt. Dat is te wijten aan een incident in de slotronde in de ePrix van Mexico City.

Polesitter Lotterer viel bij de start terug naar plek vier. Evans ging aan de leiding, voor Buemi. Vandoorne reed rond de tiende plaats rond. Dat bleef ook zo na een safety car. Via een paar Attack Modes slaagde Vandoorne er dan toch in om lichtjes op te schuiven. In de strijd om het podium nam Bird inmiddels de tweede plaats in, terwijl er opgaves waren voor Lotterer en De Vries. Buemi zag ook Da Costa passeren. Bird ging in de slotfase in de muur en mocht het podium zo alsnog op zijn buik schrijven. MUUR NIET DE VRIEND VAN VANDOORNE Evans won de race, voor Da Costa en Buemi. Vandoorne was verwikkeld in een duel om de vijfde plaats met Sims, zijn naaste belager in het kampioenschap. Vandoorne raakte hierbij de muur, eindigde als zeventiende en speelde zijn leidersplaats in de stand kwijt.