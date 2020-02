🎥 Vandoorne gaat op cruciaal moment in de fout: "Ik ben ook maar een mens"

Een bittere pil voor Stoffel Vandoorne. Hij lag op schema om zijn leidersplaats in de Formule E vast te houden, maar ging onder druk van belager Sims in de fout in de slotronde in Mexico City. Weg goede uitslag, weg leidersplaats in het klassement.

"Dit is duidelijk niet het resultaat dat we wilden", reageert Vandoorne. "Ik reed op een solide vijfde plaats, er vielen mooie punten te verdienen. Ik moest enkel de race uitrijden, maar maakte een fout op het einde. Ik ging van mijn lijn in bocht drie en raakte de muur."

Mexico update. Thanks for your support! Already looking forward to the next one in Marrakesh! pic.twitter.com/HyARKkcKll — Stoffel Vandoorne (@svandoorne) February 16, 2020

De Mercedes-rijder is best wel aangeslagen, want dit is toch wel een gemiste kans. "Ik ben super ontgoocheld. Ik heb echt het gevoel dat ik iedereen teleurgesteld heb. Ik ben ook maar een mens en ik maak ook fouten", stelt Vandoorne zich kwetsbaar op.

Wel blijft hij positief naar de toekomst kijken. "Marrakesh komt er al snel aan, alweer een race om naar uit te kijken. We geven niet op en gaan sterker terugkeren."