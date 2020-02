Stoffel Vandoorne gaat niet zweven door promotie bij Mercedes: "Formule E is mijn prioriteit"

Stoffel Vandoorne is zich volop aan het bewijzen bij Mercedes, één van de grootste merken binnen de autosport. In de Formule E staat de Belg aan de leiding en nu zal hij ook fungeren als testrijder in de F1. Zit er zo een comeback in de koningsklasse aan te komen?

"Het is heel leuk om een stapje omhoog te gaan binnen de Mercedes-familie", vertelt Vandoorna aan HLN. "Nu wordt het een heel druk jaar voor mij. Ik zal aanwezig zijn op alle grand prixs, tenzij die overlappen met een race in de Formule E." MOOIE TOEKOMST Dat is nog altijd de categorie die voor hem momenteel het grootste belang geniet. Daar laat Vandoorne geen twijfels over bestaan. "De Formule E is mijn prioriteit. Ik denk dat ik een heel mooie toekomst in de Formule E kan hebben." Hoe bekijkt hij het F1-verhaal dan? "Als ik als reserverijder moet inspringen, moet er al een ernstig accident gebeuren met Lewis Hamilton of Valtteri Bottas. Daar hoop ik uiteraard niet op. Als ik moet invallen, ben ik er wel klaar voor."