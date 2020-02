📷 Dit zijn de bolides van Mercedes, McLaren, Renault, Ferrari en Red Bull

Binnen een maand staat de eerste Grote Prijs van het nieuwe Formule 1 seizoen op het programma. Om die maand wat draaglijker te maken hebben de constructeurs hun nieuwe bolides gepresenteerd.

Mercedes

Wereldkampioen Lewis Hamilton zit al op hete kolen in afwachting van het nieuwe seizoen. De Brit en Bottas zullen in 2020 veel tijd in onderstaande bolide doorbrengen. Als een van beide rijdes om eender welke reden moet afhaken voor een GP zal Stoffel Vandoorne aantreden als derde rijder.

#W11 🔥

Ferrari

Vorig jaar was Ferrari de grote uitdager van Mercedes, maar doofde de rode vlam na een sterk seizoensbegin wat uit. Benieuwd of Vettel en Leclerc met deze wagen Hamilton van zijn troon kunnen stoten.

Red Bull

Max Verstappen snelde in 2019 naar drie zeges. Kan hij dat dit jaar evenaren?

McLaren

Sainz en Norris deden horrorjaar 2018 bij McLaren vergeten met een vierde plaats in de constructeurskampioenschap. Kunnen ze in 2020 met deze bolide daar ook meer dan een podiumplaats aan toevoegen?

Renault

Renault boekte met Ricciardo en Ocon zelfs geen podiumplaats, maar strandde wel op een vijfde plek bij de constructeurs. Die constructeurs staken voor 2020 deze wagen in elkaar.