Leider Neuville wacht nog altijd op sneeuw: slechts tien ritten blijven nog over

Thierry Neuville won in Monte Carlo de opener van het WK rally en wil daar graag een succesvol vervolg aan breiden in Zweden. Alleen is het nog maar de vraag of er in Zweden überhaupt geracet kan worden. Het parcours is alvast fel hertimmerd.

De rally van Zweden is niet alleen traditioneel een echte sneeuwrally, die sneeuw is ook echt noodzakelijk aangezien er met spijkerbanden gereden moet worden. De winter komt daar echter maar niet op gang, waardoor de rally steeds meer in het gedrang komt. NOG 10 PROEVEN OVER De organisatie wil wel alles in het werk stellen om de wedstrijd te laten doorgaan en wacht daarom zo lang mogelijk om definitief te annuleren. Het heeft inmiddels wel al een eerste chronorit moeten schrappen. Zo blijven er nog tien stuks over. Het blijft voor Neuville en de andere rijders bang afwachten of het gedeelte van de wedstrijd dat nog overblijft wel verreden zal kunnen worden.