Bevestiging van de FIA: GP van China zal niet in april doorgaan

Graag hadden ze op 19 april in China Lewis Hamilton en Max Verstappen met elkaar de strijd zien aangaan. Dat zal op die datum alvast niet gebeuren. De FIA heeft beslist om de Grand Prix uit te stellen wegens het gevaar van het coronavirus.

Sinds het opduiken van het virus woedde de discussie al op de GP van China nog wel kon doorgaan. Eerder werd er al een Formule E-race afgelast. De FIA gaat nu ook over tot het uitstellen van de wedstrijd in de Formule 1. In april kan de race gezien de huidige omstandigheden zeker nog niet doorgaan.

Hoewel de mogelijkheid bestaat dat er later op het seizoen alsnog in Shanghai geracet kan worden, is het geen sinecure om een datum te vinden om de Chinese GP in te halen. De meest eenvoudige oplossing is wellicht de GP van Abu Dhabi opschuiven en zo het seizoen te verlengen.