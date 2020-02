Vandoorne voor het eerst als leider naar een race: de manieren waarop hij nummer 1 kan blijven

De volgende wedstrijd in de Formule E komt er komend weekend aan met de ePrix van Mexico City. De leider in de stand: Stoffel Vandoorne. Het moet hem enorm deugd doen, maar in de Formule E loert het gevaar steeds om de hoek. Wat kan Vandoorne doen om op kop te blijven?

Na de ePrix in Santiago gaf Vandoorne aan dat het nog beter kan en dat is op zich positief. Om niet enkel na Mexico op kop te blijven, maar ook op lange termijn vooraan te blijven meedoen, zal dat cruciaal zijn: constant progressie maken om zo het maximum uit de wagen te halen.

Een incident is in de Formule E nooit ver weg. Races uitrijden en een goede regelmaat zijn dus de eerste voorwaarden om een rol van betekenis te spelen. Vandoorne hoeft niet per se de race in Mexico te winnen om zijn positie bovenaan te bestendigen. Wel elke wedstrijd in de punten rijden, daar komt het op aan.

Het is een op en top gemotiveerde Vandoorne die dit weekend zal racen, gezien de tussenstand in het klassement. Opdracht wordt dus om ondanks al dat enthousiasme en die energie de focus ten allen tijde te behouden, eerst tijdens de kwalificatie en dan ook een uur lang tijdens de race. En indien mogelijk gebruik te maken van de fanboost.

OP SCHEMA VOOR FANBOOST

Vandoorne is sowieso één van de meer populaire racers uit het deelnemersveld. Nu hij aan de leiding staat, zou de fanboost er zeker niet minder op mogen worden, integendeel zelfs. Voorlopig ligt hij al op kop voor een extra boost, met tien procent meer dan zijn naaste belager. Stemmen kan nog altijd door HIER te klikken.

Het Autodromo Hermanos Rodriguez ligt liefst 2500 kilometer boven het zeeniveau. Omgaan met de aparte omstandigheden zal deel van het verhaal zijn. De afstand over één ronde is ook aangepast en is 2,8 kilometer. Vandoorne zal ongetwijfeld alle mogelijke info meekrijgen en heeft deze week ook de tijd om zich aan te passen aan het circuit. In Mexico City is dat zeker geen overbodige luxe.

OPPASSEN VOOR GUENTHER

Wat de tegenstand betreft: Vandoorne houdt best de moves van BMW-rijder Guenther in het oog. De Duitser is ook een rijder die het momentum mee heeft en werd in Chili de jongste winnaar van een ePrix ooit. Zich enkel blindstaren op eerste achtervolgers Alexander Sims en Sam Bird is dus zeker niet aan de orde.