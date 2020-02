Gaat GP van China niet door in de Formule 1? Coronavirus lijkt roet in het eten te strooien

Het is nog niet duidelijk of de GP van China kan doorgaan in het nieuwe F1-seizoen. Volgens Chase Carey, CEO van de Formule 1, is de kans zelfs klein door de uitbraak van het coronavirus.

De GP van China lijkt niet door te gaan omwille van het coronavirus. Als de wedstrijd niet doorgaat, lijkt de kans klein dat er komend seizoen nog in China gereden zal worden. De kalender zit namelijk helemaal vol. De Formule 1 zal op 15 maart starten in Melbourne. Ook in de Formule E ging normaal een wedstrijd plaatsvinden in China, maar ook deze wedstrijd zal niet doorgaan. Volgens Het Laatste Nieuws zijn er ook al andere sportevenementen afgelast. Het coronavirus houdt het land dus in de ban.