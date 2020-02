🎥 Rally van Zweden gaat mogelijk niet door wegens... te weinig sneeuw

Toen Thierry Neuville vorig jaar ging racen in Zweden, lag er sneeuw met hopen. Dat is ook het ideale scenario, want volgens het reglement zijn spijkerbanden verplicht. Als het onvoldoende gesneeuwd heeft, is er dan een probleem, zoals dit jaar het geval is.

In die mate dat de rally dreigt niet te kunnen doorgaan, dus niet door een teveel, maar door een tekort aan sneeuw. Het wil voorlopig niet echt winteren in het noorden van Europa. Overdag blijft de temperatuur ruim boven het vriespunt. De organisatoren moeten hopen op meer koude en meer sneeuw de komende dagen. Want anders zouden de rijders met hun spijkerbanden onvoldoende grip hebben en zou er ook schade zijn aan de wegen. Dan is er eigenlijk maar één optie: afgelasten. Dat zou vooral voor de promotor een zware klap zijn, want die zag door verscheidene redenen ook al de rally's van Australië en Chili in het water vallen. VIDEO: @thierryneuville and @nicolasgilsoul has started their PET for @RallySweden. @HMSGOfficial #TestDays #RallySweden #WRC pic.twitter.com/BYbKI396Fa — Fredrik Gustavsson (@F_Gustavsson) February 7, 2020 Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul houden zich klaar indien de rally toch zou doorgaan. Zij oefenen alsof er niets aan de hand is.