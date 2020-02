Mercedes drukt geruchten over vertrek de kop in dankzij grote deal met chemiegigant

De laatste jaren is Mercedes veruit de meest succesvolle renstal in de Formule 1. De voorbije maanden rezen er wel twijfels of het merk zich in de toekomst zou blijven engageren in de koningsklasse van de autosport. Dat lijkt wel het geval te zijn.

Een vertrek van Mercedes uit de F1 is niet aan de orde. Zoveel is wel duidelijk nadat een nieuwe samenwerking werd voorgesteld met de Britse chemiegigant Ineos. Mercedes en Ineos gaan voor liefst vijf jaar met mekaar in zee. Toto Wolff maakte in de Royal Automobile Club in Londen duidelijk dat Mercedes aan boord blijft in de F1 voor de lange termijn.

Ineos is het voorbije jaar vooral bekend geworden als de grote sponsor van de opvolger van Team Sky in het wielrennen. Daar is Ineos nu het team met het grootste budget. Het is dan ook het bedrijf van de Britse miljardair Jim Ratcliffe.