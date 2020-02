FIA-onderzoek over noodlottige dood Anthoine Hubert is eindelijk afgerond

De autosportwereld verloor afgelopen nazomer met Anthoine Hubert een van zijn grootste talenten. Hij overleed na een crash in de F2 in Spa-Francorchamps. Het onderzoek naar zijn dood is nu afgerond.

De hele autosportwereld was in rouw afgelopen jaar, toen Hubert om het leven kwam na een noodlottige crash in Spa-Francorchamps. Het onderzoek van de FIA naar de omstandigheden van de dood van de 22-jarige Fransman zijn nu afgerond. Geen schuldige Slotsom: het betrof een aaneenschakeling van noodlottigheden. "Het incident van Alesi bracht een kettingreactie op gang. Het leidde tot een complexe crash en een T-bone impact bij hoge snelheid, met dramatische gevolgen. Daar is niet één enkele oorzaak voor aan te duiden", aldus de FIA in zijn besluit. "Verschillende factoren droegen bij aan de ernst van het ongeval. Er is geen aanwijzing dat één van de rijders niet gepast gereageerd zou hebben op de signalisatie (gele vlag) of op de omstandigheden op de baan. Ook de racecontrole en de medische diensten hebben snel en adequaat gereageerd."