Haaienvin én andere vleugels: Vandoorne & co weten met welke wagen ze volgend seizoen mogen rijden

Dat Stoffel Vandoorne het dit seizoen zo goed doet in de Formule E, zal hem alleen nog maar meer zin geven om ook in de toekomst in deze categorie te participeren. Dan zal ook hij geïnteresseerd zijn in de nieuwe wagen waar volgend seizoen mee gereden zal worden.

Uiteraard zullen de teams met hun eigen aanpassingen en specificaties komen, maar de wagen die in 2020-2021 in de Formule E te zien zal zijn, zal wel een Gen 2 EVO zijn. Zoals de naam het zegt komt dit neer op een evolutie van de huidige Formule E-bolides. FUTURISTISCH DESIGN Er zijn dan ook een aantal nieuwigheden. Zo zijn er een andere voor-en achtervleugels. Eveneens komt er een soort haaienvin over de cockpit. Met dit futuristische design hoopt men op een nog grotere aantrekkigskracht van de races. De belangrijkste wijziging is misschien wel het verbannen van de gesloten wielkasten. Daardoor zullen de wagens fragieler zijn en zal het van belang zijn om contact te vermijden. In de Formule E komen doorgaans de rijders juist vaak in aanraking met elkaars bolides.