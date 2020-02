Williams haalt Brit met Koreaanse roots binnen als nieuwe testrijder

Aitken zal bij Williams telkens een oefensessie op vrijdag afwerken, dat was bij Renault niet het geval. Tijdens de weekends zal hij in de paddock terug te vinden zijn en werken aan het simulatorprogramma.

De Brit met Koreaanse roots reageerde bijzonder tevreden: "Het is een eer om reserverijder bij Williams te worden", aldus Aitken. "Het is een team met een rijke historie en ik wil graag mijn steentje proberen bij te dragen."

4 x @FIA_F2 race winner 🏆🏆🏆🏆

GP3 Series runner-up 🥈

Double Formula Renault Champion 🥇🥇



Welcome to the team @JaitkenRacer 👌 pic.twitter.com/jUSvo7B7Hg