Mercedes heeft wat problemen met nieuwe motor: "Er wordt volop aan gewerkt"

Mercedes had vorig seizoen de krachtigste motor in de Formule 1. Op de rechte stukken was het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dan ook waanzinnig snel. Bij het ontwikkelen van de Mercedes W11 hoopte het team om nog wat extra verbeteringen aan te brengen.

Andy Cowell, hoofd van de motorafdeling van Mercedes, kwam met een update op de sociale media: "Er zijn verbeteringen aan de krachtbron aangebracht, maar we worstelen met enkele kleine problemen. Het kost veel energie om alles klaar te krijgen zodat de motor lang kan draaien. Alle hardware moet ook nog gemaakt worden om te kunnen testen in Barcelona", aldus Cowell.

As the old saying goes... ‘If you don’t have setbacks, you’re not trying hard enough!’ 👊



Andy’s got an update from the Team over at Brixworth 👇 pic.twitter.com/DtGrXxKynL