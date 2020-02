Max Verstappen ziet kansen: "Hamilton kan kwetsbaar zijn als we hem uitdagen"

Max Verstappen hoopt om in 2020 een woordje te kunnen meespreken in het WK-debat. Vorig jaar reed Lewis Hamilton met het grootste gemak naar de wereldtitel.

De Nederlander hoopt om in 2020 een eerste keer te kunnen meedoen om de wereldtitel: "In de Formule 1 ben je uiteraard afhankelijk van je auto en Lewis is een geweldige piloot", vertelt Verstappen bij ANP. "We zijn er wel van overtuigd dat we het Lewis en Mercedes geweldig lastig kunnen maken."

Verstappen kende in 2019 een goed jaar met enkele zeges en hij sprokkelde ook heel wat punten. Als Verstappen er in slaagt om dit jaar de wereldtitel te pakken dan maakt hem dat de jongste wereldkampioen ooit.