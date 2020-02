GP van China in gevaar door Coronavirus

Op 19 april staat de GP van China op het programma. Het is echter onduidelijk of die wel zal kunnen doorgaan.

In Australië kwamen sportevenementen op de helling te staan door de bosbranden, in China is dat door het Coronavirus.

De Formule E-wedstrijd in het Chinese Sanya die op 21 maart zou plaatsvinden is al afgelast, maar ook de wedstrijd in de Formule 1 van een maand later dreigt dus te worden afgelast.

Christian Horner, teambaas van het Red Bull Racing van Max Verstappen, is er van overtuigd dat de bazen in de Formule 1 de juiste beslissing maken.

“Als de situatie in China zo blijft, is het niet verantwoord om naar daar te vertrekken”, vertelde Christian Horner, teambaas van Red Bull aan BBC.

“Het ziet er niet goed uit, maar 19 april is natuurlijk nog lang. Ik maak er me niet al te veel zorgen over.”