Rossi stelt beslissing over toekomst nog een paar maanden uit

Begint de veertigjarige Valentino Rossi op 8 maart aan zijn laatste seizoen in de MotoGP? Het zou zomaar kunnen.

Bij Yamaha is sowieso geen plaats meer voor de Italiaan. De zitjes worden ingenomen door de Fransman Fabio Quartararo en de Spanjaard Maverick Vinales.

Rossi was sowieso van plan om in 2020 zijn laatste volledige seizoen te racen, maar of hij nadien stopt, wil hij nog niet gezegd hebben.

Rossi werd zeven keer wereldkampioen in de MotoGP. In 1997 won hij het WK met een 125 cc-motor, in 1999 met een 250 cc-motor. Hij wordt beschouwd als één van de beste coureurs ooit.