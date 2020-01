Thierry Neuville kan voor het eerst vieren in prestigieuze rally

Thierry Neuville is op een uitstekende manier begonnen aan zijn zoveelste queeste om wereldkampioen te worden en de vreugde was navenant. Hij was dan ook al vele jaren een overwinning in Monte Carlo aan het najagen en mocht er dus nu eindelijk de vuisten ballen.

Nochtans begon onze landgenoot pas op de derde positie aan de laatste dag. De Hyundai-rijder was wel al fel genaderd op leider Evans en zondag werd helemaal een topdag. In vier opeenvolgende chronoritten waren Neuville en corijder Gilsoul de besten. Ook de afsluitende Power Stage bracht hen niet meer van hun melk. Neuville liet de overwinning niet meer uit handen glippen en gaat met dertig punten aan de leiding in de WK-stand na de eerste rally van het seizoen. Ogier werd nog tweede in Monte Carlo en Evans derde.