Thierry Neuville begint prima in Monte Carlo en heeft meteen de beste tijd te pakken

Thierry Neuville is uitstekend begonnen aan het WK Rally in Monte Carlo. In de eerste twee proeven pakte hij een bonus van 19 seconden op de zesvoudige wereldkampioen Sébastien Ogier.

Op de eerste dag stonden er ritten van 17 en van 25 kilometer op het programma. Er was een kans dat het wegdek zou bevriezen, maar ploegmaats Thierry Neuville en Ott Tänak lieten zich daardoor niet afschrikken. Allebei begonnen ze aan de opdracht met profielloze banden. Hoewel er weldegelijk ijzel lag, reed Neuville door en met succes. Onze landgenoot zorgde voor een straffe tijd en zette de concurrentie op 25 seconden of meer. Neuville was in elk geval erg blij dat hij samen met corijder Nicolas Gilsoul zonder brokken de finish haalde. Sébastien Ogier volgt nu op 19 seconden, ploeggenoot en wereldkampioen Ott Tänak moet al 25 tellen goedmaken.