Dakarrally brengt nog dodelijk slachtoffer met zich mee: Nederlander overlijdt aan verwondingen

Een deelname aan de Dakarrally is nooit zonder risico. Dat is helaas nog maar eens gebleken. Tijdens de wedstrijd was er al een ongeval met dodelijke gevolgen voor de Portugees Gonçalves. Ook de Nederlander Edwin Straver is nu overleden aan zijn verwondingen.

Bij zijn val tijdens de Dakar, inmiddels ruim een week geleden, brak Straver één van zijn nekwervels. Het was toen al duidelijk dat zijn situatie zeer ernstig was. De motorrijder werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Riyad. In de eerste dagen na het ongeval was er geen verbetering. Hij werd toen al gerepatrieerd naar zijn thuisland. Er volgde geen mirakel meer: Edwin Straver is op 48-jarige leeftijd heengegaan. Hij had nochtans wel de nodige ervaring: Straver had reeds tweemaal eerder de Dakar afgewerkt.