🎥 Wereldkampioen komt met schrik vrij na onvoorstelbare crash, Neuville voorlopig derde in Monte Carlo

Onwaarschijnlijke taferelen in Monte Carlo. Bij een spectaculaire crash hield iedereen de adem in. Wereldkampioen Ott Tänak en zijn copiloot lijken toch oké te zijn. Thierry Neuville van zijn kant hield het wel veilig. Hij kampeert voorlopig in de top drie.

De beelden van de horrorcrash van Tänak, de Est die vorig jaar wereldkampioen werd in de WRC, zijn akelig. Hij komt in zijn Hyundai volop aangevlogen aan een snelheid van meer dan 180 kilometer per uur, maar geraakt van de weg en lijkt nog enkele keren over de kop te gaan alvorens in een soort ravijn te belanden.

Als bij wonder zijn zowel Tänak als zijn copiloot heelhuids uit de wagen geraakt. Hij doet in Monte Carlo voorlopig niet mee voor de eerste plaatsen, maar daar zal hij niet om malen. In één stuk weer thuis geraken zal ook al een succes zijn.

Onze landgenoot Thierry Neuville had ongetwijfeld graag de leidersplaats in handen gehad, maar moet het stellen met een derde plek. Hij volgt op zes seconden van leider Sébastien Ogier. Tussen hen beiden staat nog de Brit Evans, met een achterstand van één seconde op Ogier.