Neuville start nieuw seizoen met tweede plek in shakedown en blijft alvast ploegmaat en titelverdediger voor

Thierry Neuville gaat nog maar eens op jacht naar zijn eerste wereldtitel bij de start van een nieuw WRC-seizoen. Die wordt gehouden in Monte Carlo. Neuville wordt geconfronteerd met een andere situatie dan de jaren voorheen.

In het verleden was hij telkens de uitgesproken kopman bij Hyundai, maar was het dikwijls net niet. Het Zuid-Koreaanse merk greep in en wist Ott Tänak te strikken. De wereldkampioen van 2019 is de nieuwe ploegmaat van Neuville. Afwachten hoe dat gaat uitdraaien. Samen met Ogier, dit jaar bij Toyota, zijn zij opnieuw de kandidaten voor de wereldtitel.

In Monte Carlo heeft die laatste alvast een eerste slagje thuis gehaald. Niet dat het veel waard is, maar de Fransman was de snelste in de shakedown. Neuville volgde als tweede op 0.1 seconde. Elfyn Evans reed de derde tijd, Tänak moest het stellen met plek vier.