Ferrari gaat nieuwe bolide voorstellen in prachtig historisch kader en legt ook al datum vast

Tussen twee seizoenen in is het altijd uitkijken naar het moment dat Formule 1-teams hun nieuwe machine op vier wielen tonen aan de wereld. Bij Ferrari belooft die voorstelling dit jaar meer dan ooit de moeite te worden. Die zal immers doorgaan in een historisch kader.

Ferrari heeft nog altijd veel aandacht voor zijn roots. Het gaat zijn nieuwe bolide voorstellen tijdens een heuse show in het Romolo Valli theater in Reggio Emilia. Die locatie is gekozen omdat 223 jaar geleden daar de tricolore geboren zou zijn die later aanvaard werd als de vlag van Italië. Het Romolo Valli theater kende zijn opening in 1857 en vormt dus een historisch kader. Het heeft onder andere een enorme concertzaal. Het decor zal alvast niet mis zijn wanneer Ferrari zijn nieuwe bolide voorstelt aan de wereld. 11 FEBRUARI Er moet ook niet al te lang meer op gewacht worden. De voorstelling zal doorgaan op 11 februari, binnen drie weken dus.