Stoffel Vandoorne aan de leiding in de Formule E: "Het zal toch nog beter moeten"

In de Chileense hoofdstad Santiago kwam Stoffel Vandoorne als zesde over de meet. Hij pakte dankzij die ereplaats wel de leiding in het kampioenschap, maar echt tevreden was de West-Vlaming toch niet.

Na de Formule E-race was Vandoorne toch wat ontgoocheld: "De kwalificatie was best goed, maar de super pole halen zat er niet in. Het was een zware race vol met incidenten voor mij. Ik werd langs alle kanten geraakt waardoor rechtdoor rijden al een hele opgave was. Het was erg moeilijk om vlot de finish te halen."

Vandoorne staat nu wel aan de leiding in het kampioenschap: "Tijdens de volgende race moeten we toch beter doen want volgens mij verloren we vandaag enkele punten. Het is in elk geval wel heel leuk om nu vooraan te staan in het klassement."