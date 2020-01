Stoffel Vandoorne grijpt de macht in de Formule E

Voor aanvang van het seizoen waren de verwachtingen al hooggespannen door de intrede van Mercedes in de Formule E en Stoffel Vandoorne is ze volop aan het inlossen. Na drie races pronkt onze landgenoot helemaal bovenaan het klassement.

De derde wedstrijd van het seizoen was de ePrix van Santiago in Mexico. De Nieuw-Zeelander Mitch Evans vertrok vanop de pole, maar moest het uiteindelijk stellen met de laatste podiumplaats. Na een spannend slot pakte Günther in zijn BMW zijn eerste zege, voor Da Costa.

VANDOORNE MOET VOORAL NAAR BIRD KIJKEN

Vandoorne reed naar een zesde plaats. Na zijn prestaties in de eerdere twee races was dat voldoende om de leiding te nemen in het algemeen klassement. De voorsprong op eerste achtervolger Sam Bird bedraagt drie punten.

Voor Jérôme d'Ambrosio was er minder reden tot vreugde in Mexico. Hij moest in zijn Mahindra opgeven en staat in de stand pas 18de.