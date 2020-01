Strijd om de overwinning lijkt stilaan beslecht in de Dakar, spectaculaire koprol voor Alonso

De Dakar gaat zijn laatste dagen in. Nog twee etappes moeten er afgelegd worden en het is stilaan wel duidelijk wie zich tot winnaar gaat mogen kronen. Carlos Sainz is op weg naar de overwinning bij de wagens. Van Ricky Brabec kan hetzelfde gezegd worden bij de motoren.

Sainz gaat in zijn MINI dus nog altijd goed vooruit. Nochtans leek titelverdediger Al-Attiyah nog te komen aandringen, maar de ingekorte tiende etappe leverde door de weersomstandigheden nog spektakel op. Niet in het voordeel van Al-Attiyah: die verloor bijna twintig minuten en mag de overwinning nu zo goed als vergeten. GEEN FYSIEKE SCHADE BIJ ALONSO Ook Fernando Alonso was bij de pechvogels: de Spanjaard maakte een spectaculaire koprol, maar kwam er zonder fysieke schade vanaf. Wel is hij in de stand weggezakt naar de veertiende plaats. Als Sainz de rally veilig kan uitrijden, is de overwinning in principe voor hem. Bij de motoren is er ook weinig kans dat er in de loop van de race nog een andere leider komt. Brabec staat er goed voor en heeft de zege binnen handbereik.