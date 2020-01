Stefan Everts hoopt ondanks nieuwe ingreep ooit weer op de motor te zitten

Ook al is het sinds de malaria-aanval al enorm zwaar geweest voor Stefan Everts, de liefde voor de motor zal hij nog lang niet verliezen. Er dringt zich zelfs een nieuwe ingreep op, maar desondanks hoopt de ex-motorcrosser ooit weer te gaan rijden.

De legende van de motorcross onthult die ambitie aan VRT NWS. "Ik wil nog wel eens een paar rondjes rijden, ja. Van het moment dat mijn voeten terug goed genoeg zijn, wil ik ook aangepaste crosslaarzen maken. Dan wil ik terug een beetje rijden."

PIJN VERMINDERD

Al bij al is de situatie van Everts momenteel stabiel. "De pijn is een klein beetje verminderd. De wondes aan mijn hielen zijn nog altijd open en gaan ze nog een keertje opkuisen." Vandaar die nieuwe ingreep, die hem één dag in het ziekenhuis zal houden.

Die moet ook dienen om hem weer gemakkelijker te doen stappen, want dat gaat nog moeizaam. "Ik voel me op dit ogenblik een beetje een sukkelaar. Ik hoop dat dat op termijn wel lichtjes gaat verbeteren en uiteindelijk weer honderd procent in orde zal komen."