Nederland houdt de adem in: motorrijder breekt nekwervel bij val in Dakar

Het einde van de Dakarrally dreigt er alsnog één te worden in de mineur. Tijdens de voorlaatste etappe is motorrijder Edwin Straver immers zwaargewond geraakt. Het is nu bang afwachten: de toestand van de Nederlander is kritiek.

Straver kwam met zijn motor ten val aan een relatief beperkte snelheid, maar kwam wel erg slecht neer. Daardoor heeft hij een gebroken nekwervel opgelopen. De man werd gereanimeerd en met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Wat tot dusver geweten is, is dat zijn toestand kritiek is. Zeker met het overlijden van de Portugees Paulo Gonçalves voorbije zondag in gedachten, duimt heel de motorsportwereld voor een goede afloop. Het was voor Straver zijn derde deelname aan de Dakar.