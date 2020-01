Sainz verliest veel tijd door technische problemen, Dakar-rally voor auto's ligt weer helemaal open

Nasser Al-Attiyah eindigde tweede op vijftien seconden. Leider Carlos Sainz kreeg af te rekenen met technische problemen en verloor 6’31” en werd vijfde. Fernando Alonso eindigde op plek negen op een slordige dertien minuten.

Sainz ziet zijn voorsprong in het algemene klassement zo gevoelig slinken. Al-Attiyah staat op plek twee, Peterhansel op drie.

STAGE 9 ✅ - P5 Hoy un neumático defectuoso y una pérdida en la navegación nos han hecho perder la ventaja en la general, lo bueno es que seguimos líderes!

A tope!! @LucasCruz74// A defective tyre made us loose some advantage from the overall. We are still leading, let’s go!!! pic.twitter.com/6c3IEyirdU