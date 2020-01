Belg pakt zege in rit in Dakar: "Zege opdragen aan Paulo Gonçalves"

In Dakar ging op maandag de ritzege naar het Belgisch-Franse duo Fabian Lurquin en Mathieu Serradori. Ze pakten een erg mooie zege, maar zaten na afloop toch met gemengde gevoelen.

Afgelopen weekend kwam de Portugese motorrijder Paulo Gonçalves om. Fabian Lurquin en Mathieu Serradori droegen dan ook de zege aan hem op: "Het was een hele moeilijke zondag door het overlijden van Gonçalves. We dragen dan ook deze zege aan hem op", liet Lurquin weten op sociale media.

Ook Serradori kwam er op terug: "Het was niet makkelijk om gemotiveerd te zijn, maar we gingen er allebei voor. We zijn hier in elk geval tevreden mee. We werken al 15 jaar samen om resultaat te halen en voilà, vandaag winnen we een rit in Dakar."