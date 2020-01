Thierry Neuville gaat met veel goede moed 2020 in: "Opnieuw ambitie om wereldkampioen te worden"

Na vijf keer op de tweede plaats te zijn geëindigd blijft rallyrijder Thierry Neuville dromen van de wereldtitel. Hij heeft er met wereldkampioen Ott Tänak wel een stevige ploegmaat en concurrent bijgekregen voor volgend seizoen.

De 31-jarige Thierry Neuville blijft razend ambitieus met het oog op het nieuwe rallyseizoen. Hij krijgt er dit jaar binnen de ploeg wel een stevige concurrent bij met de Est Ott Tänak. "Bij Hyundai zijn we allemaal gelijk. Er is geen nummer één of nummer twee . We krijgen allemaal dezelfde auto, hetzelfde materiaal en dezelfde info. Tänak is een teammaat van een zeer hoog niveau. Dat inspireert me nog meer om hem te kunnen verslaan. Zodra we in de auto zitten, zijn we geen teamgenoten meer maar concurrenten. Iedereen wil het beste van zichzelf geven. Dat lijkt me ook normaal als sportman", vertelde Neuville op het autosalon bij Sporza.

Het team Hyundai droomt dan ook van de wereldtitel, maar vooral van die bij de instructeurs: "Eigenlijk hangt het een beetje samen. Als je punten pakt voor jezelf doe je dat ook voor de instructeurs. Dit jaar start ik in elk geval opnieuw met de ambitie om wereldkampioen te worden."