Lewis Hamilton wil een half miljoen schenken aan slachtoffers in Australië: "Het doet me erg veel pijn"

De Brit Lewis Hamilton wil namelijk een schenking van 500.000 dollar doen als hulpmiddel voor de situatie in Australië. Er stierven in de verschrikkelijke branden intussen al 26 mensen en meer dan een miljard dieren. Dat liet de wereldkampioen van Mercedes weten op zijn Twitter-account.

"Het breekt mijn hart deze verwoestingen te zien van de Australische bosbranden", schrijft hij. "Ik wil 500.000 dollar schenken om de dieren, vrijwilligers en brandweerlui te ondersteunen."

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq