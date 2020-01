Sainz wint etappe vijf en verstevigt leiderspositie in Dakar, ex-winnaar moet opgeven bij motoren

Carlos Sainz heeft donderdag in zijn MINI de vijfde etappe van de Dakar Rally gewonnen. Het was zijn tweede etappezege.

De Spanjaard verstevigt zo zijn eerste plaats in het algemeen klassement. Hij eindigde in de vijfde etappe voor Nasser Al-Attiyah uit Qatar en de Fransman Stéphane Peterhansel. De voorsprong van Sainz in het klassement bedraagt nu zo’n zes minuten.

Bij de motoren bleef titelverdediger Price Pablo Quintanilla en Andrew Short voor. Leider Ricky Brabec werd vierde en houdt negen minuten voorsprong in het klassement. Sam Sunderland ging onderuit en moest de strijd staken. Hij won de Dakar Rally in 2017.