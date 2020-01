Dertienvoudig winnaar van de Dakar doet voor het eerst van zich spreken in editie van 2020

Als recordhouder in de Dakar met maar liefst dertien overwinningen is de Franse racer Stéphane Peterhansel één van de bekende figuren in de autosport. Hij heeft het ook nog altijd in zicht om mee te doen om de prijzen: dat heeft hij bewezen met winst in de meest recente etappe.

In de vierde rit in de Dakar van 2020 waren het de grote tenoren die zich roerden: Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz en Stéphane Peterhansel. Zij vormen ook de top drie in het klassement. Peterhansel bleef in de rit Al-Attiyah en Sainz voor en boekte zo zijn eerste ritzege.

TITELVERDEDIGER OP PLAATS TWEE

Sainz staat wel nog steeds aan de leiding. Titelverdediger Al-Attiyah volgt op een tweede plaats. De derde plek is voorlopig of Peterhansel. Afwachten dus of de man die al zo vaak triomfeerde in de Dakar nog verder kan oprukken.

Bij de motoren viel er voor de vierde dag op rij een andere ritwinnaar te noteren. Deze keer was Sam Sunderland van KTM aan het feest. De Brit won de Dakar in 2017 bij de motoren. Het is echter de Amerikaan Ricky Brabec die leidt in de stand.