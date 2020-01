🎥 Toyota van Alonso ferm toegetakeld en plakband niet het wondermiddel: zege in Dakarrally is al weg

Eigenlijk is het nog maar pas begonnen, maar sowieso zal de eerste deelname aan de Dakar Fernando Alonso wel bijblijven. Samen met Marc Coma geeft hij het beste van zichzelf in de Toyota Hilux, maar de wetten van de woestijn kennen geen genade voor de Spanjaarden.

Ze hebben hun deel van de pech zeker al gehad. Nadat een wiel van de Toyota afbrak, verloren Alonso en zijn kompaan meer dan twee en een half uur. Dat hoeft niet te verwonderen, want in een filmpje is te zien hoe ze zich met plakband moeten verhelpen.

Illusies over de overwinning moet Alonso zich dan ook niet maken. De voormalige F1-rijder volgt op een 48ste plaats al op 2u38:53 van de leider in de race. Dat is Orlando Terranova.