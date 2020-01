Stefan Everts kroop door het oog van de naald en heeft een grote wens: "Voor ik sterf nog eens op de motor kruipen"

In december van 2018 werd Stefan Everts in het ziekenhuis opgenomen na aanvallen van malaria. Hij overleefde het maar net en moest maanden later nog enkele tenen laten amputeren. Het herstel verloopt moeizaam.

In een interview met Het Laatste Nieuws gaf Stefan Everts aan hoeveel geluk hij heeft gehad dat hij de malaria heeft overleefd. "In het ziekenhuis kwam de dokter me vertellen hoeveel malariapatiënten met zo’n hoog percentage malaria in hun bloed het overleefd hadden. Ze hadden niemand teruggevonden, ik was de eerste."

Nog altijd pijn

Het ergste is intussen al een poos achter de rug, maar helemaal genezen is de tienvoudige wereldkampioen nog niet. Ik heb begrepen dat mijn genezing nog maanden, maar evengoed jaren kan duren. Ik heb me aangepast. Dat neemt niet weg dat ik hoop ooit op te staan zonder pijn."

Everts heeft een zoon, Liam, die ook aan motorcross doet en die hij helpt bij de trainingen. Hij ziet zijn zoon dus veel rijden, maar zelf zij het ook nog eens willen. "Voor ik sterf wil ik toch nog eens op een motor kruipen. Dat is de uitdaging die ik mezelf heb opgelegd. Ik snak ernaar om mijn lichaam nog eens af te beulen, om elk spiertje in mijn lijf te voelen", besloot Everts.