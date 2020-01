Fernando Alonso maakt zich na maandenlange voorbereiding op voor moment van de waarheid: "We zijn er klaar voor"

Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 gaat alweer een gloednieuw avontuur aan in de autosport: de 38-jarige Spanjaard gaat deelnemen aan de Rally van Dakar. Zondag is het zover: dan maakt Alonso zijn debuut in de mythische race.

Het toont alvast zijn veelzijdigheid als autoracer aan. Jarenlang reed hij in de Formule 1, hij is actief in het uithoudingskampioenschap en nam ook al deel aan de IndyCar. De Dakarrally mag hij straks dus ook van zijn lijstje afvinken.

IN VOETSPOREN VAN JACKY ICKX?

Sowieso gaat Alonso geschiedenis schrijven: nooit eerder verscheen een wereldkampioen uit de F1 aan de start van de Dakar. Hij kan misschien in de voetsporen treden van Jacky Ickx: die won als voormalig F1-rijder in 1983 de Dakar.

Alonso neemt samen met zijn landgenoot Marco Coma deel voor Toyota Hilux. Coma won de rally al vijf keer bij de motoren. Nu gaat hij in de wagen naast Alonso plaatsnemen en zal hij voor de nodige ervaring zorgen. Alonso van zijn kant heeft zich maandenlang minitues voorbereid in het Midden-Oosten. "We zijn er klaar voor", liet hij via de sociale media alvast weten.