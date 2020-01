🎥 Nieuwe dronebeelden van circuit in Zandvoort

In 2020 staat er in Zandvoort een nieuwe GP in de Formule 1 op het programma. Er werden intussen al heel wat werken uitgevoerd.

De voorbije maanden ging het heel vaak over "Banking" en de bochten waarin extra inhaalmogelijkheden zijn. Op de nieuwe dronebeelden zijn die al duidelijk te zien. De GP zal op 3 mei verreden worden.