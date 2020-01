Robert Kubica zegt de Formule 1 dan toch geen vaarwel

Een verrassende wending in de autosportwereld. De 35-jarige Robert Kubica heeft dan toch nog een plaatsje gevonden bij een Formule 1-team.

Het zag er naar uit dat de comeback van Robert Kubica na zijn zware crash in 2011 beperkt zou blijven bij slechts één (relatief teleurstellend) seizoen in 2019. De Pool kwam uit voor renstal Williams en sprokkelde een schamel puntje, ook wel dankzij de niet zo competitieve bolide.

De Pool kreeg geen nieuw zitje bij het team en het leek een afscheid in mineur te zullen worden. Maar nu heeft hij zich toch ingekocht bij een andere werkgever: Alfa Romeo Racing - PKN Orlen, de opvolger van Sauber. Niet als eerste of tweede piloot, maar als reserverijder. Het is dus maar de vraag of Kubica in 2020 in actie zal komen.